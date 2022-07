Elezioni: la sindaca di Correggio si dimette per candidarsi col Pd

globalist

28 Luglio 2022 - 20.15

In campo anche i primi cittadini: la sindaca di Correggio, Ilenia Malavasi, ha presentato le dimissioni dalla carica di primo cittadino per poter accettare la proposta di candidatura per la lista presentata dal Pd alle elezioni politiche che si svolgeranno il prossimo 25 settembre. Lo si legge in una nota del Comune. Le dimissioni sono state date oggi, giovedì 28 luglio, nei termini previsti dalla legge, entro sette giorni, cioè, dal decreto di scioglimento delle Camere disposta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dello scorso 21 luglio.

«Sono molto onorata per la proposta che il Partito Democratico mi ha fatto, ritenendo che il mio nome possa essere utile da spendere in una competizione elettorale tanto difficile e molto importante per il Paese. Una proposta che ho accettato sia per spirito di servizio che per la voglia di portare la mia esperienza amministrativa a livello nazionale. Non è stata per me una decisione facile. Ho vissuto la mia esperienza da sindaca in modo intenso e vi ho dedicato ogni giorno della mia vita, con coraggio e generosità, da quel lontano 8 giugno 2014», dice Malavasi.