Caso Salvini, Letta: "Rivelazioni inquietanti, è stato Putin a far cadere Draghi?"

28 Luglio 2022 - 10.51

Enrico Letta, a margine dell’assemblea di Coldiretti, ha commentato l’articolo pubblicato su La Stampa a proposito di presunte pressioni di Mosca sulla Lega.

“Le rilevazioni di oggi sulla Stampa sui legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi”.

Letta ha annunciato che interesserà del tema il Copasir e preparerà interrogazioni parlamentari: “Se così fosse sarebbe una cosa di una gravità senza fine. Salvini non è riuscito neanche a smentire con una dichiarazione che conferma tutti i suoi legami oscuri”.

A partire dagli eventi rivelati oggi da La Stampa, io chiedo formalmente al governo e alle autorità di sicurezza italiane, di mettere il massimo di attenzione e di garantire che questa sia una campagna elettorale che si svolgerà senza influenze esterne da parte della Russia”.

“La Russia di Putin ha già influenzato importanti campagne elettorale in Occidente negli ultimi anni, come Brexit, elezioni americane e in Francia…”, osserva Letta, chiedendo che la campagna elettorale italiana “sia fatta secondo la possibilità degli italiani di scegliere e di votare, che non ci sia inluenza della Russia e soprattutto che non ci sia nessun partito politico italiano che agisca sotto influenza e sotto ricatto di una potenza che oggi non è una potenza con la quale possiamo avere buoni rapporti. La Russia di Putin sta dall’altra parte rispetto a noi”.