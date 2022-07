Caso Salvini, Di Maio: "Il leader della Lega deve spiegare, attenzione all'influenza russa"

globalist

28 Luglio 2022 - 10.48

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Morning News di Canale 5, ha commentato le notizie apparse oggi sulla Stampa in merito ad un presunto colloquio tra il leader della Lega e un importante funzionario dell’ambasciata russa a Roma che gli avrebbe chiesto se la Lega intendeva ritirare i ministri dal governo Draghi.

“Credo che Salvini debba spiegare queste sue relazioni con la Russia, negli stessi giorni in cui si faceva pagare in rubli il biglietto per Mosca, che poi ha restituito. Dobbiamo stare attenti alle influenze russe su questa campagna elettorale”, ha aggiunto Di Maio.