Berlusconi: "Forza Italia sarà il primo partito e indicherà il nome del premier"

globalist

28 Luglio 2022 - 22.33

Preroll

“Sarà Forza Italia a indicare il nome del premier, perché io scendo in campo anche questa volta in una campagna elettorale, come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo” e “conto di arrivare al 20%”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite di “Zona Bianca” su Rete4. “Parleremo – ha aggiunto – agli italiani che sono delusi, sfiduciati e che si sono astenuti e non sono andati a votare”.

Middle placement Mobile

“Faremo una campagna elettorale – ha detto il leader di Forza Italia – in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con loro voto. Cercheremo di far capire, ma certamente ci riusciremo, che il voto non è soltanto un diritto ma è un dovere, nei confronti di tutti gli altri cittadini, nei confronti di sé stessi, dei propri figli, dei propri nipoti e quindi io immagino che noi potremmo avere un buon risultato e quindi essere anche fondamentali e protagonisti nell’indicazione del nome che il partito che avrà avuto più voti darà al Presidente della Repubblica”.

Dynamic 1

“Transfughi spariranno, vincolo di mandato nel nostro programma”

Sulle uscite da Forza Italia, Berlusconi si è detto “amareggiato perché francamente non pensavo che trovassero un vantaggio ad andare altrove, non è mai successo per tutti coloro che sono usciti da Forza Italia, da Alfano a Bondi. Sono spariti e spariranno anche loro”. “I ministri di Forza Italia che sono usciti hanno fatto un grave errore – ha continuato – per la loro carriera politica che non ci sarà, ma hanno soprattutto tradito i loro elettori”. Quindi l’annuncio: “Nel nostro programma cambieremo la Costituzione per il vincolo di mandato che sarà operativo per la prossima legislatura”.

Dynamic 2

“Lavoriamo alla squadra di governo, sui collegi uninominali siamo stati generosi”

“Stiamo lavorando a una squadra di governo fatta dai migliori nostri parlamentari, ma anche di protagonisti del mondo della cultura e dell’impresa. Il prossimo governo deve essere un governo di uomini capaci e noi stiamo cercando delle persone stimate e apprezzate da tutti, non solo in Italia, per metterne un certo numero nel governo. Un governo di uomini che sanno affrontare i problemi, che sanno trovare le soluzioni giuste, che sanno realizzare queste soluzioni”.