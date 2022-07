Renzi balla da solo: "Come si fa a stare insieme con chi non condividi nulla?"

globalist

27 Luglio 2022 - 10.38

Matteo Renzi ha ribadito l’intenzione di Italia viva di correre da sola alle elezioni del 25 settembre. “A sinistra stanno mettendo insieme di tutto e di più. Dicono che l’obiettivo sia evitare il fascismo e per questo provano a fare una grande coalizione anche con idee opposte. Secondo me non funziona: per prendere voti bisogna avere le idee chiare e non prendere in giro gli elettori. Sbaglio? Qualcuno di voi mi scrive: “Matteo, come si fa ad andare soli alle elezioni?”. Rovescio la domanda: come si fa ad andare con chi non condivide nulla?”.

“Come si fa a pensare che le coalizioni servano a utilizzare il voto dei cittadini per poi dividersi il giorno dopo? Come si fa a stare insieme, se l’odio e il risentimento personale è più forte della politica e delle scelte per i nostri figli? C’è qualcuno che mette il veto su di noi in coalizione, per antichi rancori personali. E va bene. Chi fa questa scelta si assume una bella responsabilità in caso di sconfitta. Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Chi pensa di comprarci con tre posti, non ci conosce”.

Renzi poi fissa l’obiettivo: “A destra sono sicuri di vincere e già litigano su chi deve andare a Palazzo Chigi. Io lavoro perché non abbiano i numeri e siano costretti a tornare a bussare alla porta di Mario Draghi”.