Elezioni, Penna (M5s): "La chiusura di Letta è come la presunzione di Veltroni nel 2008"

27 Luglio 2022 - 14.32

Aldo Penna, deputato in quota 5 Stelle, in una nota ha criticato la posizione oltranzista di Enrico Letta che non vuole più portare avanti l’alleanza con Giuseppe Conte. Una linea, quella del Pd, che secondo Penna sarà perdente.

“La netta chiusura di Letta a un accordo elettorale con il M5S sembra ricalcare l’atto di presunzione veltroniana che nel 2008 ruppe il perimetro dell’unione prodiana e scelse come junior partner Di Pietro, in quel caso il PD raggiunse il massimo dei consensi, ma consegnò la vittoria alla destra berlusconiana con un deciso distacco di nove punti e Berlusconi ottenne la più grande maggioranza della storia repubblicana”.

“Anche oggi in queste inedite elezioni estive la strada sembra la stessa, Di Pietro è stato sostituito da Calenda, per gli altri uno strapuntino nelle liste Pd e addio campo largo o progressista. Praticamente un benvenuto alla destra, decisamente una destra peggiore di 15 anni fa. Purtroppo, spesso la storia si ripete – aggiunge – e quando lo fa oscilla tra farsa e tragedia. Nei prossimi mesi tutte le conquiste civili della società italiana potrebbero essere messe in discussione da una destra oscurantista, mentre il Pd di Letta sembra convinto di voler liquidare il MoVimento, rispolverando il vecchio nessun nemico a sinistra. Ma spesso questi desideri malsani danno solo origine a grandi delusioni”