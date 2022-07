Elezioni, Conte: "Noi siamo il terzo polo, il campo giusto, per la dignità delle persone"

globalist

27 Luglio 2022 - 12.16

Giuseppe Conte sta disperatamente cercando una nuova collocazione per il Movimento 5 Stelle, fautore della caduta del governo Draghi e ora alla ricerca di possibili alleanze in vista delle elezioni di settembre. L’ex premier, in una dichiarazione su Facebook, ha parlato di Terzo Polo.

“Saremo il terzo polo, il terzo campo. Saremo il campo giusto, dove c’è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”.