Letta: "Vedrete Salvini pieno di Madonne e Berlusconi con le foto del 2004..."

globalist

26 Luglio 2022 - 10.57

Preroll

Un discorso a tutto tondo che prende di mira anche gli avversari, ossia l’improbabile trio sovranista, filo-Putin e filo-Trump fatto dal sedicente cristiano Salvini, da Berlusconi in arte Ruby è la nipote di Mubarak e da Giorgia Meloni, l’urlatrice seriale come sanno bene gli esaltati reazionari e nostalgici del dittatore Franco di Vix

OutStream Desktop

Top right Mobile

Letta ha detto: “Vedrete Salvini pieno di Madonne, Berlusconi con le foto del 2004, la Meloni con la peggior destra del mondo, che ha perso in America e che perderà anche in Italia, perché vinceremo noi”

Middle placement Mobile

“Noi siamo qua non semplicemente a garantire il passato”. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, aprendo i lavori della direzione del partito. “L’Italia del 2027 la vogliamo profondamente diversa dall’Italia di oggi, che non ci piace. L’Italia oggi attrae soprattutto uomini di finanza. Paese molto attrattivo per chi ha realizzato patrimoni e vuole tirare fuori dei vantaggi”.

Dynamic 1

“Non ci sarà pareggio, o noi o Meloni”

“Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell’altra, il pareggio non è contemplato. Non c’è pareggio, o vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. “La scelta è fra noi e Meloni”, ha aggiunto.

Dynamic 2

“Dobbiamo parlare con chi ha votato Forza Italia”

“Forza Italia è un partito con cui abbiamo collaborato al governo, abbiamo lavorato bene”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. “Poi, improvvisamente, questa scelta incomprensibile che gli sta portando una frana di consensi e dirigenti. Fi ha deciso di sciogliersi dentro la Lega, ed è un punto di non ritorno, ma lì si è aperta una voragine, dentro il centrodestra. O noi convinciamo una parte degli elettori che hanno votato lì o sarà difficile giocarla solo sugli astensionisti. Dobbiamo parlare anche con chi ha votato Fi alle ultime elezioni o le liste civiche”

Dynamic 3

“Importante siglare alleanze”

“La legge elettorale non postula coalizioni, ma semplicemente delle alleanze elettorali e credo che andare a siglare delle alleanze elettorali è importante e fa la differenza e noi ci dobbiamo provare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. Bisogna “parlare con quei soggetti che non fanno parte del trio della irresponsabilità”, cioè Fi, Lega e M5s.