Conte (M5s): "Saremo soli, il campo giusto dove c'è la dignità delle persone"

26 Luglio 2022 - 22.31

Lui ora fa l’offeso e alza la polemica contro il Pd che, in parte, potrebbe essere In vista delle elezioni, un partito che gli sfila consensi.

Giuseppe Conte sottolinea che per il momento il M5s non cerca alleanze. “Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto, dove c’è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”, ha detto il leader del Movimento. “Noi non tradiremo mai i cittadini che ci voteranno. È l’impegno che voglio anticipare per questa campagna elettorale”, ha spiegato.

«Per noi affrontare dei mesi senza una chiara condivisione di responsabilità in termini di agenda sociale non era assolutamente possibile. Di fronte a questa scenario il Pd ci ha sorpreso, non ha speso una parola in questa direzione, francamente la responsabilità e l’irresponsabilità sono concetti declinati con grande senso di convenienza di partito ma non mi sembra che vengano evocati con puntualità e proprietà di linguaggio». Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, in un video sulla sua pagina Facebook.

«È stato anche detto che non ci siamo evoluti abbastanza. Se qualcuno pensa – ha aggiunto – che il M5s per evolversi debba accettare un’agenda che non viene condivisa, debba sostenere governi che non accettano di confrontarsi e concordare progetti e riforme da realizzare, questo non ci può riguardare».