Berlusconi fa il superiore: "Il tema del candidato premier? Non mi interessa"

26 Luglio 2022 - 11.46

Silvio Berlusconi è tornato al centro della scena politica, a maggior ragione dopo i tanti addii eccellenti a Forza Italia. In un’intervista al Corriere della sera, l’ex Cavaliere ha parlato delle future prospettive del centrodestra. Quello del candidato premier è “un tema che non mi appassiona. Non mi sembra che a sinistra abbiano indicato alcun candidato”.

“Io non riesco ad appassionarmi a questo problema, e non credo appassioni gli italiani. Agli italiani interessano le nostre proposte per uscire dalla crisi, per dare speranze ai giovani e sicurezza agli anziani, per ridurre le tasse e creare occupazione, per tagliare la burocrazia, per difendere l’ambiente”.

Il leader di FI risponde sul fatto che gli sarebbe stata offerta la presidenza del Senato come `ricompensa´ per la caduta del governo Draghi: “Ricompensa ? Vuole scherzare? Io non ho bisogno di alcuna ricompensa?”, replica aggiungendo: “Naturalmente chi ha voluto indicarmi per la seconda carica dello Stato ha compiuto un atto di riguardo e di amicizia nei miei confronti che apprezzo particolarmente. Devo però aggiungere che non sono in alcun modo interessato a quel ruolo”.

Berlusconi, tra l’altro, spiega: “Giorgia Meloni sarebbe un premier autorevole, con credenziali democratiche ineccepibili, di un governo credibile in Europa e leale con l’Occidente. Allo stesso modo lo sarebbero Matteo Salvini, o un esponente di Forza Italia”.