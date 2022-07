Fedriga apre a sinistra: "Su alcuni temi fondamentali ci può essere convergenza"

globalist

25 Luglio 2022 - 12.30

Preroll

Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, parlando delle prossime elezioni non ha escluso una convergenza tra centrodestra e centrosinistra su alcuni temi fondamentali.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo stiamo scrivendo. Il dibattito penso che debba essere anche sull’approvvigionamento energetico, sulla siccità e come affrontarla, sui rapporti internazionali, sulla questione lavoro, sono cose fondamentali per il Paese. E penso che su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possano trovare anche condivisioni tra destra e sinistra” a prescindere da chi governerà.

Middle placement Mobile

“Poi ci sono temi distintivi di valori penso all’immigrazione regolare o irregolare dove la sinistra legittimamente propone un ingresso anche degli irregolari che sia assistito mentre noi pensiamo che l’ingresso di irregolari non sia” un fatto degno “dei paesi democratici occidentali. Penso poi alla valorizzazione della famiglia, e noi abbiamo fatto molto in Fvg, la sinistra invece legittimamente propone un altro modello di società. Su questo ci confronteremo ma spero sempre con rispetto reciproco”