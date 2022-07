Bonaccini: "Se il centro-sinistra si frantuma la destra può fare strike in parlamento"

globalist

25 Luglio 2022 - 10.38

Bonaccini non vuole M5s ma è anche molto attento alle alleanze: se il centrosinistra «si frantuma» il centrodestra «può fare strike in Parlamento». A mettere in guardia in questi termini il Pd e i suoi alleati è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ospite questa mattina di Morning News su Canale 5.

Proprio oggi Bonaccini è stato chiamato in causa dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in un’intervista dice di preferirlo al segretario dem Enrico Letta come candidato premier. Ma Bonaccini rimbalza la questione.

«Queste sono cose che non contano davvero nulla», si limita a commentare il governatore. Piuttosto, aggiunge subito, «mi auguro che si riesca a mettere insieme una coalizione che abbia alcuni capisaldi dal punto di vista programmatico, che possa partire come perimetro su cui costruire l’alleanza da coloro che hanno dato la fiducia al Governo Draghi pochi giorni fa».

Secondo Bonaccini, del resto, «non basta agitare lo spauracchio delle destre per convincere gli elettori. Se il centrosinistra si frantuma e ognuno pensa per sé, e non all’interesse generale di alternativa a questa destra, che ha ben poco di liberale e popolare, quella destra potrebbe anche fare strike in Parlamento».

Dunque, insiste il presidente, «chi pensa che si debba costruire un fronte alternativo alla destra, non ideologico ma basato su un programma migliore, deve stare insieme. Altrimenti è bene dirselo adesso. Chi si vorrà prendere la responsabilità di rischiare di avere una destra che stravince perché è frantumato il centrosinistra, ne porterà una bella responsabilità anche in futuro».