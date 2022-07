Elezioni, la destra prepara il piattino: se vincerà, Berlusconi presidente del Senato

globalist

24 Luglio 2022 - 12.20

Non lo hanno detto ma il disegno è quello, pur di garantirsi i lauti aiuti che Berlusconi potrà dare alla destra.

“Non abbiamo parlato di incarichi ma solo di programmi, con la sicurezza, il blocco degli sbarchi clandestini e la rottamazione di milioni di cartelle di Equitalia come priorità. Berlusconi? Con tutto quello che ha fatto in Italia e nel Mondo, può aspirare legittimamente a qualsiasi incarico, ma non ne abbiamo mai parlato”. Ma gli emissari di Berlusconi ne hanno parlato eccome.

Così Matteo Salvini ad `Affari italiani´ sull’ipotesi di Silvio Berlusconi presidente del Senato. Il leader della Lega insiste: «P.S. Draghi è stato abbandonato da 5Stelle e Pd, non da altri».

Centrodestra unito – Il centrodestra sarà unito, a differenza di una sinistra divisa e litigiosa. Chi governerà lo sceglieranno gli Italiani con i loro voti, chi ne prenderà di più indicherà il premier, come è giusto che sia”