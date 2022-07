Calenda si candida a 'Silvio': "Spero di poter accogliere Gelmini e Carfagna in Azione"

globalist

24 Luglio 2022 - 21.38

Preroll

Più che sinistra, più che centro in senso stretto sembra proprio che – magari con qualche variante – Calenda voglia occupare il territorio di Forza Italia in parte lasciato libero da un Berlusconi che ha scelto i sovranisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Domani insieme a Più Europa di Emma Bonino noi presentiamo le linee guida di un «patto repubblicano». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a In Onda su La7.

Middle placement Mobile

«Siamo atlantisti er dare più potere all’Ue rafforzando i rapporti con gli Usa. Siamo per rispettare gli accordi sulle spese Nato, a favorire la resistenza ucraina con il materiale bellico. Sono tutte cose sui cui penso il Pd ci stia perché le ha votate». Per Calenda il dialogo non è solo con «il Pd. Per esempio anche con persone che spero di poter accogliere in Azione, la Gelmini e la Carfagna, che hanno avuto il coraggio di dire a Berlusconi che ha passato il limite», ha spiegato.

Dynamic 1

L’apprezzamento a Letta

«Vorrei dire a Letta che apprezzo il fatto che finalmente abbia detto no ai M5s. Noi siamo pronti a discutere» ma serve «chiarezza sul gas e i rigassificatori, sui rifiuti e i termovalorizzatori». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di `In Onda´ su La7.