Salvini promette un futuro nero: "Con me al governo nuovo decreto sicurezza e zero clandestini"

23 Luglio 2022 - 22.19

Un reazionario che sa solo ripetere due ose che ha imparato; no ai migranti, militarizzazione dell’Italia e un bel taglio alle speranze di diritti civili.

La prima proposta che porteremo in Consiglio dei ministri: nuovi decreti sicurezza e zero clandestini in giro”. Lo ha detto il capo della Lega Matteo Salvini alla festa del partito di Domodossola.

«Il 25 settembre si sceglie l’Italia dei prossimi 30 anni. Se andremo al governo porteremo come prima proposta un nuovo decreto sicurezza e l’impegno a zero clandestini in giro per le nostre strade. Per i clandestini biglietto di sola andata per tornarsene a casa”