Gelmini lascia Berlusconi: "In Forza Italia c'è una deriva sovranista"

22 Luglio 2022 - 10.21

Mariastella Gelmini è uscita da Forza Italia, dopo la decisione del partito di Berlusconi di non votare la fiducia per il governo presieduto da Mario Draghi. L’ex ministra dell’istruzione, in un’intervista ad Agorà Estate, ha commentato la sua scelta.

“Questa deriva sovranista in Forza Italia è sotto gli occhi di tutti. L’abbiamo vista negli ultimi anni. E purtroppo ha determinato un allontanamento dai valori di Forza Italia. Noi abbiamo combattuto una battaglia molto forte all’interno del partito perché riteniamo che questo Paese abbia bisogno di una forza politica liberale, autenticamente riformista. Questa battaglia l’abbiamo persa, sono molto sincera, però così l’ha persa anche Forza Italia e allo stesso tempo penso che sia stato fatto un danno anche al presidente Berlusconi”.