Elezioni, Tabacci: "Le terze vie aiuteranno solo a far vincere le destre"

22 Luglio 2022 - 11.11

Bruno Tabacci, sottosegretario uscente alla Presidenza del Consiglio e leader di Centro democratico, in un’intervista al quotidiano Avvenire ha analizzato la situazione politica in vista delle elezioni anticipate di settembre

“Il voto in Senato conferma che ci sono due schieramenti diversi. Basta seguire quella traccia e la campagna elettorale può diventare utile almeno a chiarire agli elettori le opzioni in campo: da una parte gli autori del ‘draghicidio’, dall’altra chi vuole assicurare continuità alla politica economica, europeista e atlantista di questo anno e mezzo”.

“Penso a Enrico Letta, a Luigi Di Maio e a chiunque non voglia regalare il Paese a una destra che finirebbe per isolarci. La scelta di campo sarà questa. Chi pensa di mettersi in mezzo con terze vie si ritroverà come Conte: in ombra e al servizio della vittoria delle destre”.