Elezioni, Di Maio: "Gli italiani presenteranno un conto salatissimo a Conte e Salvini"

globalist

22 Luglio 2022 - 11.30

Preroll

Luigi Di Maio mastica ancora amaro dopo la caduta del governo Draghi e continua nel suo attacco ai protagonisti della crisi, Salvini e Conte. In un evento a Nola, l’ex Cinque Stelle ha duramente criticato i due colleghi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Io credo che gli italiani presenteranno un conto salatissimo a Salvini e Conte per quello che hanno fatto. Peccato però che, per via della loro decisione e dell’instabilità che hanno creato, anche Salvini e Conte stanno presentando un conto salato agli italiani, perché nei prossimi mesi, quando aumenteranno ulteriormente bollette e costi della benzina, sappiamo benissimo di chi è la colpa”.

Middle placement Mobile

“Questi signori non possono pensare di accampare delle soluzioni, perché noi con il Governo dimissionario non possiamo vincere la battaglia al tetto massimo al prezzo del gas in Europa, che era l’unico modo che avevamo per abbassare i costi. Mi dispiace che sia andata così, ma quando questi signori verranno in campagna elettorale a proporvi delle soluzioni, lo dico agli italiani, rispondete che potevano trovare la soluzione e hanno deciso di far cadere il Governo”.