Elezioni, Bonaccini: "Un'alleanza con il M5s adesso è impossibile"

22 Luglio 2022 - 14.31

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, aveva immaginato una futura e duratura alleanza con Giuseppe Conte ma gli ultimi accadimenti, che hanno portato alla caduta del governo, lo hanno fatto tornare sui propri passi. A margine della conferenza stampa di Cervia Incontra, Bonaccini ha dettato la linea del Pd.

“Io ho sempre detto che con il M5s, che negli ultimi tempi aveva scelto la strada dell’europeismo e non quella dei gilets jaunes, di stare in un campo riformista e progressista e non contro tutti e tutto, vedevo naturale un’alleanza. Mi pare che dopo quello che Conte e il M5s hanno legittimamente scelto di fare, sia praticamente impossibile un’alleanza con chi ha fatto cadere o ha contribuito insieme alla destra a far cadere il Governo Draghi”.

“Tra l’altro Conte ha anche un’altra responsabilità: ha rimesso al centro della scena politica Salvini che tutto sommato era andato un po’ in un angolo, recentemente. In ogni caso, cosa fatta capo ha: credo che con quello che è accaduto sia abbastanza impossibile potersi alleare come non fosse successo nulla. È successo qualcosa, eccome se è successo qualcosa”.