Salvini, il teatrante (con la polo dei Nocs): "Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta e Di Maio..."

globalist

17 Luglio 2022 - 12.43

Preroll

Traduzione: Salvini e la Lega pensano alle elezioni ma cercano alibi per non passare loro per i teatranti e guastatori che sono, ma dare la colpa agli altri. E così il teatrante che indossa ignominiosamente la polo dei Nocs, ossia dei corpi speciali di polizia, tanto per strumentalizzare come al solito le forze dell’ordine ha fatto il suo video di propaganda.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta e Di Maio che mentre gli milioni di italiani hanno problemi veri passano il tempo a litigare, a minacciare, a ricattare, parlano di ius soli, droga, ddl Zan e non di tasse, di lavoro, di sicurezza e di lotta all’immigrazione clandestina. Se volete andare avanti per altre settimane e mesi a litigare e mentre gli italiani soffrono e hanno problemi, fatevi da parte. E conto che siano gli italiani, presto, a scegliere dei parlamentari seri, onesti, concreti e perbene”.

Middle placement Mobile

Lo afferma il leader della lega Matteo Salvini in un video su Twitter. Parlamentari seri, onesti, concreti e perbene, ossia non votare la Lega di Salvini che con le sue capriole è stata il simbolo dell’incoerenza e del trasofmrismo.

Dynamic 1

“5Stelle e PD da tempo bloccano l`Italia coi loro litigi e le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, Ius Soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!” scrive Salvini sulla piattaforma social.