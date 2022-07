Orlando (Pd) "Unità intorno ad una agenda sociale per sconfiggere le destre"

globalist

16 Luglio 2022 - 19.22

Lui ci spera ancora e – in effetti .- l’unica risposta non può che essere l’unità. Altrimenti si consegnerà l’Italia alla peggiore destra degli ultimi decenni.

Per fermare la destra alle elezioni è necessario unire “tutte le forze che condividono un’agenda sociale”, secondo Andrea Orlando. Parlando a margine della festa dell’Unità di Napoli, il ministro del Lavoro ha spiegato che si può riuscire a fermare Lega, Fdi e Fi “promuovendo l’unità di tutte le forze che in questo momento condividono un’agenda sociale”.

Non si può ragionare solo in termini numerici, per Orlando, “il tema non è solo chiamare tutti a fermare le destre: le destre si fermano se si parla al malessere degli italiani. Le due cose devono andare insieme: unità delle forze progressiste e chiarezza degli obiettivi”.