Salvini cerca alibi: "Crisi colpa dei no di M5s e delle forzature ideologiche del Pd"

14 Luglio 2022 - 20.18

Matteo Salvini cerca alibi e dopo aver destabilizzato il governo in lungo e largo, delegittimato i ministri a lui non graditi (vedi Speranza e Lamorgese) ora cerca di dare la colpa della crisi unicamente agli altri.

«La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico. La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani».

Così una nota del partito di Matteo Salvini che è in cerca di alibi.