Papa Francesco contro gli abusi nella Chiesa: "Tolleranza zero, non abbiate vergogna e denunciate"

14 Luglio 2022 - 14.51

Papa Francesco si è scagliato ancora una volta contro gli abusi all’interno della Chiesa, e lo ha fatto durante l’ Udienza dei partecipanti ai Capitoli Generali dell’Ordine della Madre di Dio, dell’Ordine Basiliano di San Giosafat e della Congregazione della Missione.

“Non fate la guerra tra voi, per favore!”, ha chiesto il Pontefice ai presenti, a cui ha espresso “la gratitudine della Chiesa per la testimonianza che date come consacrati e per l’attività apostolica che portate avanti la’ dove siete presenti”.

Quindi, Francesco ha esortato ad avere “tolleranza zero sugli abusi sui minori o le persone incapaci. Per favore non nascondere questa realtà – ha esortato Bergoglio -. Noi siamo religiosi, siamo sacerdoti per portare la gente a Gesù, non per mangiare la gente con la nostra concupiscenza. E l’abusatore distrugge, mangia per cosi’ dire, l’abusato con la sua concupiscenza. Tolleranza zero. Non abbiate vergogna di denunciare”.