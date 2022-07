Calenda attacca Renzi su Conte: "Se esiste politicamente è per causa sua che l'ha voluto premier"

globalist

14 Luglio 2022 - 18.42

Preroll

Tutti contro tutti e Calenda contro tutti e oggi contro Renzi colpevole secondo il leader di Azione di aver creato il ‘mostro’ Conte.

OutStream Desktop

Top right Mobile

” Il Pd esca dal tunnel, stop subalternità «disse il principale responsabile del Conte II. Anzi più precisamente la persona che, bypassando il flebile veto di Zingaretti, sostenne che Conte andava benissimo per presiedere anche il governo Pd/Cinque stelle/Iv. Questo Paese muore di memoria selettiva o di amnesie di comodo. Anche basta»,

Middle placement Mobile

Lo ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, replicando alle parole di Matteo Renzi. «Quella trionfalmente presentata come `mossa del cavallo´ ha portato Conte ad esistere politicamente, mettendo la premessa per gli sconquassi odierni e per quelli del governo Conte II. Possiamo provare a rimuovere la memoria degli errori ma non i loro effetti», conclude.