Palestina, la visita di Biden e una lettera da incorniciare

Umberto De Giovannangeli

12 Luglio 2022 - 16.22

Quando si dice avere il coraggio di prendere posizione. E di dimostrare che l’appartenenza al popolo ebraico non significa avallare sempre e comunque le scelte compiute dai governi dello Stato che sull’identità ebraica ha fondato la sua nascita.

Una lettera da incorniciare

Caro Signor Presidente:

Siamo organizzazioni pro-Israele che scrivono per esortarla a contribuire a impedire lo sfollamento forzato di circa 1.000 palestinesi dalle loro case nell’area di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata. Le chiediamo di sollevare questo problema e di chiarire la ferma opposizione degli Stati Uniti a questo tipo di sfollamento durante il suo imminente viaggio in Israele.

All’inizio di quest’anno, il governo israeliano ha vinto il tentativo di far approvare dalla Corte Suprema israeliana lo sfollamento forzato di almeno 1.000 palestinesi dalle loro case in diversi villaggi di Masafer Yatta, nelle colline dell’Hebron meridionale. Si tratterebbe del più grande sfratto di massa di famiglie palestinesi degli ultimi decenni, e la demolizione delle case nella zona è già iniziata.

A maggio, decine di senatori e rappresentanti degli Stati Uniti hanno scritto al Segretario di Stato Antony Blinken, preoccupati del fatto che “questo trasferimento di famiglie palestinesi dalle case in cui hanno vissuto per generazioni potrebbe scatenare la violenza, è in diretta violazione del diritto umanitario internazionale e potrebbe ulteriormente minare gli sforzi per raggiungere una soluzione a due Stati”.

“Come sostenitori di una forte relazione tra Stati Uniti e Israele, crediamo che questi sgomberi minino i nostri valori democratici condivisi, mettano a rischio la sicurezza di Israele e non rispettino i diritti umani e civili dei palestinesi”, hanno scritto i legislatori. “Le chiediamo rispettosamente di impegnarsi immediatamente con il governo israeliano per impedire questi sgomberi e ulteriori esercitazioni militari nell’area”.

Come sostenitori da sempre della sicurezza e della sopravvivenza di Israele come patria democratica del popolo ebraico, ci uniamo all’appello di questi legislatori e riteniamo fondamentale che vi opponiate fermamente e inequivocabilmente a questi dannosi sfollamenti. Siamo pronti ad accogliere e ad amplificare questo messaggio nel suo prossimo viaggio in Israele e in Cisgiordania.

Cordiali saluti,

Ameinu

Americani per la pace ora

Habonim Dror Nord America

Hashomer Hatzair USA

Forum di politica israeliana

Comitato Ebraico del Lavoro

J Street

Consiglio nazionale delle donne ebree

Fondo Nuovo Israele

Agenda ebraica di New York

Partner per Israele Progressivo

Ricostruzione dell’Ebraismo

Associazione Rabbinica Ricostruzionista

T’ruah: L’appello rabbinico per i diritti umani

Unione per l’Ebraismo Riformato.

Freddezza a Ramallah

Fervono i preparativi per l’arrivo di Biden in Medio Oriente. Una delle tappe del tour diplomatico del presidente Usa sarà in Israele e nei Territori palestinesi.

A rivelarne i retroscena, su Haaretz, è Jack Koury, tra i giornalisti israeliani più addentro alle segrete cose della non sempre decifrabile politica palestinese. . Scrive Khoury: “I funzionari dell’Autorità Palestinese stanno discutendo con le loro controparti statunitensi in vista dell’incontro tra il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che si terrà a Betlemme venerdì prossimo.

Fonti palestinesi e diplomatici occidentali, parlando con Haaretz, hanno espresso il loro malcontento per le posizioni presentate finora da Washington, affermando che sembra che Biden affronterà solo le questioni economiche e non quelle diplomatiche. Secondo una fonte, Biden intende annunciare l’assistenza finanziaria degli Stati Uniti agli ospedali palestinesi di Gerusalemme e a vari gruppi della società civile che promuovono la normalizzazione con Israele. Tuttavia, in discussioni private tenutesi di recente, funzionari americani ed europei hanno indicato che il pacchetto di aiuti non includerà fondi per l’Autorità Palestinese stessa. “Il denaro e l’assistenza sono molto importanti, ma che dire di una chiara posizione diplomatica?”, ha chiesto un funzionario palestinese. “Purtroppo, al momento, non ci sono differenze di politica tra le amministrazioni Biden e Trump. Non è questo il modo di andare avanti o di rafforzare l’Autorità Palestinese”.

I palestinesi si dicono frustrati dal fatto che non ci si aspetta che Washington affronti molte questioni che considerano critiche, tra cui la riapertura del consolato statunitense a Gerusalemme Est; la rimozione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dalla lista delle organizzazioni terroristiche del Congresso degli Stati Uniti; la dichiarazione dei confini del 1967 come base per i futuri negoziati con Israele; l’emissione da parte degli Stati Uniti di una dichiarazione forte sugli insediamenti. Inoltre, i palestinesi chiedono che gli Stati Uniti facciano pressione su Israele affinché ritiri la dichiarazione dello scorso ottobre che considerava sei organizzazioni non profit della Cisgiordania come organizzazioni terroristiche. I funzionari palestinesi hanno anche detto di essere contrariati dalla richiesta di Washington che Abbas esprima il suo sostegno alla normalizzazione tra Israele e il mondo arabo.

I funzionari statunitensi sostengono che una dichiarazione del genere aprirebbe la strada a nuovi negoziati con Israele, ma i palestinesi affermano che Israele deve prima impegnarsi a riconoscere i confini del 1967.

A Ramallah, i funzionari speravano anche che gli Stati Uniti prendessero una posizione più forte sull’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh, rispetto a quella assunta la settimana scorsa dopo che gli esperti israeliani avevano esaminato il proiettile che l’avrebbe uccisa. Tuttavia, a questo punto i palestinesi non si aspettano che ciò accada”.

Così Khoury.

Un consiglio controcorrente

A rivolgerlo alla leadership palestinese è Bishara A.Bahbah. Che sul giornale progressista motiva così: “ Uno dei principali obiettivi dichiarati dal Presidente Joe Biden nel suo viaggio in Medio Oriente è quello di rafforzare gli Accordi di Abramo. Incredibilmente, gli accordi sono stati avviati nientemeno che dall’amministrazione Trump nel 2020. Erano stati concepiti per aggirare lo spinoso conflitto palestinese-israeliano creando legami diretti tra Israele e gli Stati arabi.

Tuttavia, anche il raggiungimento della pace tra Israele e ogni singolo Paese arabo non porterà una pace reale e tangibile sul terreno, a meno che non ci sia una pace permanente e duratura tra Israele e i palestinesi, basata su una soluzione a due Stati. Dalle dichiarazioni dei funzionari dell’amministrazione Biden emerge chiaramente che, al di là del sostegno alla soluzione dei due Stati e dell’aumento degli aiuti umanitari, il Presidente Biden non spenderà energie o capitale politico per rinvigorire il processo di pace tra Israele e Palestina.

Date queste intenzioni minime degli Stati Uniti e per evitare la completa esclusione da un nuovo e crescente asse di influenza, se il Presidente Biden dovesse proporre all’Autorità Palestinese di aderire agli Accordi di Abraham, questa dovrebbe accettare – e con alacrità. Se il Presidente Biden non dovesse fare tale offerta, i palestinesi dovrebbero cercare proattivamente di aderire agli Accordi di Abraham. Sarebbe molto difficile e controproducente, soprattutto per Israele, rifiutare una simile richiesta palestinese.

Ci sono ancora alcuni Paesi arabi che si rifiutano di aderire agli Accordi di Abraham: Arabia Saudita (finché re Salman è ancora vivo), Kuwait, Libano, Siria, Algeria e Tunisia. Purtroppo, i palestinesi non godono di una leva tale da impedire a qualsiasi Paese arabo di aderire agli Accordi di Abramo, anche se l’adesione è accompagnata da pressioni o incentivi statunitensi.

I palestinesi hanno riconosciuto Israele già negli anni Novanta. Pertanto, l’idea che il rifiuto dei Paesi arabi di riconoscere Israele possa essere usato per estorcere concessioni a Israele a beneficio dei palestinesi è un’idea obsoleta e defunta.

La cosa più intelligente per i palestinesi è aderire agli Accordi di Abraham e sfruttare l’influenza dei Paesi arabi già membri degli Accordi per influenzare, e persino fare pressione, su Israele affinché inizi i negoziati sullo status finale tra Israele e Palestina, entro un periodo definito. I Paesi arabi che non fanno parte degli Accordi hanno un’influenza nulla o scarsa su Israele. Così, invece di essere all’esterno, i palestinesi sarebbero all’interno, esercitando un’influenza sull’agenda e sulle azioni dei partecipanti arabi agli Accordi di Abramo. Invece di lasciare gli Accordi di Abramo come un campo di gioco solo per Israele, la partecipazione palestinese sarebbe un attacco preventivo che ribalterebbe la nozione e gli obiettivi degli Accordi di Abramo.

Per Israele, la partecipazione dei palestinesi agli Accordi di Abramo potrebbe rendere giustamente facile l’adesione agli Accordi da parte di molti altri Paesi arabi e a maggioranza musulmana – un obiettivo sia delle successive amministrazioni statunitensi che di Israele.

Purtroppo, gli alti consiglieri palestinesi vicini al presidente Mahmoud Abbas porrebbero automaticamente il veto a questa linea d’azione. A questi consiglieri e influencer palestinesi dico: “Svegliatevi! Approfittate della tendenza politica regionale emergente”.

La partecipazione agli Accordi di Abramo darebbe ai palestinesi un enorme potere e influenza sulla normalizzazione dei legami tra Israele e i Paesi arabi. I palestinesi non hanno detto una parola quando il Marocco ha aderito agli Accordi di Abramo. Non sono a conoscenza di ciò che il re del Marocco ha detto ad Abbas nella telefonata che il re ha avviato con lui prima dell’annuncio del Marocco di voler aderire agli Accordi. La reazione palestinese è stata di assoluto silenzio, sicuramente la definizione stessa di ciò che significa essere messi da parte. Per molti palestinesi sarà difficile pensare in modo astuto e non convenzionale grazie a tutta la propaganda negativa che è stata loro propinata dopo il lancio degli Accordi.

A mio avviso – conclude Bahbah – sarebbe un’occasione persa per i palestinesi non aderire agli Accordi di Abramo prima che il treno viaggi troppo velocemente e troppo lontano senza di loro. L’influenza palestinese nel corso degli Accordi di Abramo diminuirà con il passare del tempo e con essa ogni speranza tangibile di uno Stato palestinese”.

Da Ramallah, fonti vicine al presidente Mahmoud Abbas, hanno manifestato aGlobalist il “forte disappunto” per una iniziativa, quella dell’allargamento ad altri Paesi arabi degli “Accordi di Abramo”, che “finisce di fatto per avvalorare la politica espansionista e illegale perseguita dai governanti israeliani nel corso degli anni”. Indicativo è anche il silenzio di Hamas. Un silenzio che racconta le difficoltà del movimento islamico palestinese che da oltre 15 anni “governa” Gaza. Da un lato, Hamas continua ad essere legato a Teheran per via diretta e per il rapporto consolidatosi nel tempo con Hezbollah libanese. D’altro canto, a fronte di una crisi sempre più drammatica che investe la Striscia e la sua popolazione, il 57% degli oltre 2milioni di palestinesi che lì vivono è oggi sotto la soglia di povertà, Hamas non può rompere con l’Egitto soprattutto quando il suo presidente-generale ha manifestato la volontà di tornare a gestire in prima persona la “questione palestinese”. E se la “conta dei manifesti” significa qualcosa, e lo significa certamente, non è un caso che negli ultimi tempi nella Striscia di Gaza il volto di Abdel Fattah al-Sisi è effigiato sui muri, nelle piazze, molto più di quelli, alquanto sbiaditi, dell’ayatollah Khamenei e di Recep Tayyp Erdogan. Resta il fatto che né l’Anp né Hamas hanno la forza per poter rivendicare autonomia e fare la voce grossa di fronte a iniziative politico-diplomatiche che discutono dei palestinesi senza i palestinesi. Egitto, EAU, Arabia Saudita, Turchia, Iran, Qatar, Giordania…Sono in tanti a voler usare la “questione palestinese” come pedina di un gioco più grande. Chiamarsi fuori dal gioco da parte palestinese è la politica giusta? O, come recita un vecchio assunto, non sempre campato in aria o strumentale, “I palestinesi non hanno mai perso l’occasione di perdere un’occasione”?