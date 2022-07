Governo, Airola (M5s): "Le nostre richieste per evitare un autunno inimmaginabile"

globalist

12 Luglio 2022 - 16.53

Preroll

Il senatore del M5s Alberto Airola, ha scritto un post su Fb commentando gli ultimi sviluppi in merito alla possibile crisi di governo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Oggi chi dice che giochiamo sulla pelle degli Italiani, evidentemente non ha letto o capito le richieste fatte da Giuseppe Conte. Richieste fatte per evitare un autunno di crisi inimmaginabile: aumenti dell’energia, disoccupazione, imprese chiuse, salari da schiavi, fine del credito bancario, aumento esponenziale della povertà. Nessun coinvolgimento del Parlamento sulla guerra. Tutti argomenti e proposte per salvare il tessuto sociale ed economico nazionale”.

Middle placement Mobile

“Sappiamo invece molto bene – continua – da chi attinge il potere la maggioranza della classe politica: da multinazionali, lobby, gruppi finanziari e a quanto pare, a cominciare da Draghi, il Popolo italiano non è all’altezza delle suddette categorie. Non merita attenzione. Le risposte di Draghi non possono che essere il nulla o un nulla relativo, altrimenti ce le avrebbe date molto tempo fa”.