Salvini disperato inventa paure: "La priorità della sinistra è la droga libera..."

9 Luglio 2022

Salvini disperato continua a mentire: “La priorità per Pd, Movimento 5 stelle e sinistra del ‘campo largo’? La droga libera. Siamo alla follia”. Lo scrive sui social Matteo Salvini tornando sulla proposta per la depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis. Ovviamente dire ‘droga libera’ significa ben altro ma la destra senza la demagogia e la propaganda non esisterebbe. E comunque questo continuo gioco a nascondino è miserevole: il parlamento ha il dovere di proporre leggi e di farle approvare. E occuparsi di caro-bollette (compito del governo) e seguire l’evoluzione della guerra in Ucraina non significa che i parlamentari debbano smettere di fare il loro lavoro. Altrimenti potremmo chiudere il parlamento.

Cannabis: Nahum a Salvini, unica follia è il proibizionismo

«Caro Matteo Salvini, l’unica follia è il proibizionismo». Così il consigliere comunale del Pd, Daniele Nahum, che ha promosso gli Stati generali sulla cannabis in corso a Milano, ha replicato al leader della Lega, Matteo Salvini, secondo cui la liberalizzazione «è una follia».

«A differenza tua noi non vogliamo regalare sette miliardi all’anno alle mafie e abbiamo delle proposte per la legalizzazione – ha concluso -. Tu, oltre a perdere tempo sui social, che proposte hai?».