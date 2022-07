Calenda a Toti: "Vi apro le porte per la costituente ma no a politicanti e vecchie scorie del centro"

globalist

9 Luglio 2022 - 12.17

Calenda insiste nella sua azione. L’area di centro «è un cantiere aperto, dobbiamo fare massa critica ma lo dico con franchezza: non vi mettete in mezzo a politicanti che non aggiungono valore, no alle vecchie scorie di centro: noi non siamo il centro ma la rivoluzione del pragmatismo, se avrete la nettezza dire che non funziona il tutti dentro, ma che invece devono stare insieme persone pragmatiche e serie, allora avremo un successo insperato, se al contrario dite che è un cantiere aperto a tutti vi annacquate in un indefinito che non porterà un voto».

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, intervenendo alla convention di Italia al centro di Toti. Per Calenda «questo è il momento del coraggio, è arrivato il momento di far capire ai partiti delle grandi famiglie popolari, socialdemocratiche e liberali, che non si devono più sottomettere a populisti e sovranisti e che è il momento del riscatto, il centro è il luogo delle scelte nette e delle persone per bene e capaci e su questo staremo insieme, io sono qui per aprirvi le porte alla costituente».