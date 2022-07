Salario minimo, il ministro Orlando: "La norma è pronta, ora aspetto una risposta dai sindacati"

globalist

6 Luglio 2022 - 14.40

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine dell’incontro con il ministro del Lavoro spagnolo, Yolanda Diaz e il Commissario europeo Schmit, ha confermato di voler accelerare sul salario minimo.

“Attendo una risposta formale da parte delle forze politiche e sociali. Il 12 luglio, con l’incontro tra Draghi e le parti sociali, c’è un passaggio importante, e alla luce di quel passaggio intendo formalizzare la norma sul salario minimo”.

“Attendo in quella sede la risposta e tirerò le fila”, prosegue ricordando come con le norme del governo “possa arrivare una prima risposta ai contratti pirata, al dumping e al miglioramento delle condizioni per milioni di lavoratori”.

La proposta da tempo sul tavolo di confronto con i sindacati e Confindustria prevede di “legare il minimo salariale al trattamento economico complessivo dei contatti maggiormente rappresentativi in ogni settore e avrebbe il vantaggio di entrare subito in funzione senza pregiudicare il proseguo di una discussione tenendo insieme contrattazione e salario minimo. Il problema comunque – ripete- non è tecnico ma quanto di capire il supporto politico e sociale a supporto”.