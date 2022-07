Cittadinanza, ora Salvini minaccia: "Se la sinistra insiste, vedrà di che pasta è fatta la Lega"

globalist

4 Luglio 2022 - 15.04

Matteo Salvini alza il tiro. Il leader della Lega, in pieno clima elettorale, ha attaccato duramente gli alleati di governo sulle proposte di Ius Scholae, legalizzazione delle droghe leggere e Ddl Zan. Con un post affidato ai social, Salvini ha usato toni molto forti per mettere in chiaro la propria posizione.

“Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega. Ora basta. Le emergenze sono aumento di stipendi e pensioni, sono lavoro e taglio delle tasse, sono l’autonomia e la lotta all’immigrazione clandestina. Non altro.

