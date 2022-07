Sondaggi politici: il Pd torna in testa, Meloni in calo e M5s sempre più giù mentre Di Maio...

globalist

2 Luglio 2022 - 12.29

Preroll

Sondaggi politici: Partito democratico in testa, flessione di Giorgia Meloni e flessione del M5s di Conte dopo la scissione di di Maio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I sondaggi politici di Ipsos fanno emergere che Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio parte con il 2,3%. Mentre il Partito Democratico è primo nelle rilevazioni sopra Fratelli d’Italia.

I democratici sono in vetta ma in calo dello 0,2%, al 20,8%. Primo partito perché Fdi scende di un punto, fino al 20%

Middle placement Mobile

lI sondaggista ha spiegato che a perdere più di tutti è il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,1% con un calo dell’1,6% dopo l’uscita di Di Maio. Insieme per il Futuro è al 2,3% ma sommando i due dati si ottiene un valore superiore ai numeri di fine maggio del M5s. Un segno, secondo Pagnoncelli, che il partito del ministro degli Esteri ottiene consensi anche al di fuori del partito di provenienza.

Dynamic 1

Giorgia Meloni invece è in calo di un punto e si fa sorpassare nella graduatoria dal Pd, anche lui però in decrescita (-0,2%). Cresce invece Forza Italia che sfiora la soglia del 10% mentre la Lega è ferma al 15%. Azione e +Europa, insieme, arrivano al 3,8% (+0,5%), mentre Italexit è al 4%. La quota di astenuti e indecisi è in aumento: raggiunge il 42,5%, il livello più alto negli ultimi due anni.

In base a queste stime, ragiona Pagnoncelli, il campo largo di Letta è accreditato al 46,4% mentre il centrodestra è al 44,8%. Il centrosinistra invece porta a casa il 32% e da solo sarebbe lontano dalla triade Meloni-Salvini–Berlusconi. In calo anche la popolarità di Meloni e di Giuseppe Conte, mentre crescono Letta e Calenda.