Salvini ignora che siamo sotto ondata Covid e attacca Speranza per la mascherina a scuola

2 Luglio 2022 - 22.21

Complice Omicron 5, nonostante il caldo e l’estate la pandemia è tornata a picchiare e i dati non sono buoni.

Nelle ultime 24 ore sono 84.700 i nuovi casi di Covid su 325.588 tamponi, secondo i dati del ministero della Salute.

Si contano inoltre altri 63 morti. Inoltre continua l’aumento dei ricoverati: 40 in più in terapia intensiva, 205 in più negli altri reparti.

Tra l’altro, mentre in alcuni ospedali si pensa a riaprire i reparti Covid, tutti sanno che il numero dei contagi è largamente stimato, vista la tendenza sempre più marcata a non comunicare allea sl la positività

Ma Matteo Salvini, che ha sempre strizzato l’occhio a no-vax e no Green pass, non se ne è accorto. E ha scritto questo capolavoro: una foto di Roberto Speranza e Luciana Lamorgese con scritto: “Obbligano i ragazzi a usare le mascherine in classe, sostengono una legge che permette di coltivare la droga in casa, per poi magari tollerarla a scuola. Bocciati.”

A parte l’ignoranza sull’uso terapeutico (mentre il nostro cerca di far passare l’idea che ci siano chissà quali piantagioni) il nostro eroe Matteo Salvini non si è accorto che i contagi sono risaliti e che tutti gli esperti chiedono prudenza.

Ma per lui portare la mascherina a scuola è un attentato. Come se proteggere se stessi e il prossimo fosse qualcosa di inconcepibile per una destra che ha fatto dell’egoismo un asset politico.

