Floridia (M5s): "Nessun dialogo con chi denigra le norme che hanno salvato questo Paese"

2 Luglio 2022 - 12.08

Quali alleanze in prospettiva? «Il reddito di cittadinanza è una misura complessa che può essere migliorata ma con chi mette in discussione questa misura, non solo rivoluzionaria ma salvifica, non abbiamo niente da dirci».

Così la senatrice Barbara Floridia, candidata del M5S alle primarie dell’area progressista in Sicilia, durante una conferenza stampa a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti su un possibile dialogo con +Azione di Carlo Calenda.

«La convergenza si trova esclusivamente sui temi – ha aggiunto – Ci sono leader che hanno manifestato la chiara volontà di non dialogare col Movimento e noi non abbiamo necessità di dialogare con queste persone e con chi denigra e smonta norme che hanno salvato questo Paese».