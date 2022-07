Ius scholae, Molinari (Lega) contro il Pd: "Mina la stabilità della maggioranza, è una provocazione"

globalist

1 Luglio 2022 - 12.32

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, in un’intervista a La Stampa ha commentato i dissidi che sono usciti fuori negli ultimi giorni in seno alla maggioranza. L’esponente del Carroccio punta il dito contro il segretario del Pd: “Lo ius scholae e la cannabis sono temi politici che minano la ragione dello stare insieme”.

“Infatuato dai risultati elettorali, è lui che vuole minare il governo in piena estate – sottolinea – . È come se noi dicessimo avanti tutta con i decreti sicurezza. La sua è una provocazione, un atto di arroganza, è evidente che è Letta che sta minando il governo”.

E parlando di una crisi di governo in estate ribadisce: “La Lega non lavora per questo. La domanda andrebbe girata ai partiti della sinistra che vogliono portare in aula due temi assolutamente divisivi come ius scholae e cannabis, inconciliabili con le posizioni della Lega, rompendo il patto che ci vede insieme in un governo di unità nazionale per affrontare delle emergenze”.

Molinari conferma il secco no della Lega allo ius scholae: “Siamo fermamente contrari. Frequentare 5 anni di scuola non è sufficiente a garantire un percorso per la cittadinanza. In Italia esiste già una legge per gli stranieri che arrivano o per i figli degli stranieri». E alla domanda se il governo riuscirà a superare i prossimi mesi risponde: «In un contesto normale dovrebbe averne il 100%, ma la vedo grigia, mi pare si vada verso l’irreparabile. Se fosse così la sinistra se ne assumerebbe la responsabilità”.