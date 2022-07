Cittadinanza, Salvini soffia su paura e xenofobia: "Così l’avranno anche delinquenti e babygang"

globalist

1 Luglio 2022 - 14.26

Matteo Salvini torna ai suoi stucchevoli elenchi, e stavolta si produce in una lista dei motivi per cui – secondo lui – lo ius scholae sarebbe sbagliato. Su twitter il leader della Lega ha pubblicato un post al riguardo.

1)L’Italia è già oggi il Paese Ue che concede più cittadinanze. 2) Senza controlli ed esami, daremmo la cittadinanza anche a tutti i delinquenti delle baby gang straniere che stanno compiendo reati in Italia. 3) In automatico non sarebbe più espellibile nessun adulto straniero legato ai minorenni con nuova cittadinanza. 4) Ai bimbi e ragazzi stranieri a scuola vengono già oggi garantiti, ovviamente e giustamente, tutti i diritti degli altri studenti. 5) La cittadinanza è scelta importante che si può e si deve fare al compimento del 18esimo anno di età. 6) Nella legge proposta da sinistra, minore non viene nemmeno ascoltato e suo parere non vale nulla, per lui decide solo un adulto (neanche entrambi i genitori). Una follia».