Ius scholae e cannabis, Draghi svicola: "Non entro nel dibattito parlamentare"

30 Giugno 2022 - 18.55

Mario Draghi non è voluto entrare nel merito delle discussioni parlamentari relative a Ius scholae e liberalizzazione della cannabis e, nella conferenza stampa odierna, ha dribblato le domande a riguardo.

Lo Ius scholae e la cannabis “sono proposte di iniziativa parlamentare quindi il governo non prende posizione, su questo come altre proposte di iniziativa parlamentare il governo non ha mai preso posizioni. Sono certo che queste diversità di vedute, forse sono ottimista, non porteranno nessun problema per il governo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm.