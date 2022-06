Draghi ai 5 Stelle: "Il governo non rischia, Conte mi ha rassicurato che non vuole uscire"

globalist

30 Giugno 2022 - 18.30

Dopo l’incontro con Sergio Mattarella, Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa della situazione attuale del governo. Con particolare attenzione al caso nato nei giorni scorsi con il Movimento Cinque Stelle.

“I Cinque Stelle danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato ad uscire dal governo e a dare l’appoggio esterno quindi mi baso su questo. Il governo non rischia, perché l’interesse degli italiani è preminente in tutti i nostri legislatori e nelle forze che sostengono il governo”

“Non entro nelle dinamiche di un partito, io lavoro per gli interessi degli italiani, non capisco perché mi si voglia tirar dentro in questa faccenda, mi è estranea. Sono in contatto con Conte. Grillo non l’ho sentito. Queste cose non sono vere”.

Mario Draghi torna sul colloquio che avrebbe avuto con Beppe Grillo per ribadire di non aver mai chiesto la rimozione di Conte. E ricordando che secondo le accuse che gli sono state rivolte ci sarebbero “riscontri oggettivi” spiega: “Ho chiesto di vederli, non li trovo. Li aspetto, eh….”.