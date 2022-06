La rivelazione shock di De Masi: "Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte"

globalist

29 Giugno 2022 - 12.20

“Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte”. La rivelazione è del sociologo De Masi, raccontata in un’intervista al Fatto Quotidiano.

“Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi, cosa che ha raccontato anche ai deputati delle commissioni. Mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo”.

De Masiracconta simpatiche conversazioni. “Finora Draghi mi ha dato tutto quello che gli ho chiesto sul piano politico da quando siamo al governo – dice Grillo a De Masi- Io e il premier ci capiamo, siamo tutti e due nonni”. Da qui si capisce perché l’Elevato non voglia tradire il patto di governo. Ma De Masi non ci sta, soprattutto sulla defenestrazione di Conte:

“E’ indecente, si parla del tuo presidente, con quale diritto Draghi vi chiede questo? – ha detto De Masi nelle conversazioni con Grillo-. Poi gli ho spiegato anche che vogliono tenerli nel governo per cuocerli a fuoco lento. Sanno che in autunno con questa crisi, i poveri aumenteranno in modo sensibile. Il M5s sarebbe pronto a farsene carico, a difenderli, e facendolo riacquisterebbe consensi, ma non vogliono che questo accada”.

Grillo avrebbe dato ragione al sociologo, ma rimanendo della sua opinione, “non si esce dal governo per un inceneritore…”. De Masi difende Conte: “Fossi in lui ora me ne andrei. Non può venire una persona da Genova e decidere al posto tuo, dopo che ti sei caricato il peso del Movimento. Non puoi delegittimarlo così: è poco dignitoso”.