Berlusconi, il calcio non basta più: a Monza sonora sconfitta elettorale per l'ex Cavaliere

27 Giugno 2022 - 09.17

Silvio Berlusconi ha incassato una sonora sconfitta elettorale a Monza, nonostante la personale discesa in campo e la recente e storica promozione in serie A della squadra locale.

Il centrosinistra gli ha strappato Monza ai ballottaggi per le Comunali 2022. Dopo la storica promozione in A della squadra di calcio del capoluogo brianzolo, il Cav non è riuscito a fare l’en plein con una vittoria elettorale confermando l’uscente azzurro Dario Allevi.

All’ultimo miglio, recuperando circa 7 punti si svantaggio in due settimane, l’ha spuntata il candidato del centrosinistra, Paolo Pilotto. Una sconfitta che brucia, visto che il leader azzurro aveva voluto chiudere la campagna elettorale di questo secondo turno proprio a Monza con un comizio dei suoi.