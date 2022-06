Ballottaggi, Salvini preoccupato per Verona: "Da Sboarina uno sbaglio clamoroso"

globalist

26 Giugno 2022

Matteo Salvini è «un po’ preoccupato» per il dato dell’affluenza alle Amministrative: «Siamo a fine giugno e non permettere agli italiani di votare anche di lunedì è stato un errore. Incrocio le dita per Monza e Sesto San Giovanni», dice il leader della Lega in un colloquio con La Stampa. «Io punto sulla Toscana, Lucca e Carrara ci daranno delle soddisfazioni – aggiunge -. Per il resto so che i nostri hanno fatto tutto il possibile. E non penso solo al grande lavoro fatto da Riccardo Molinari ad Alessandria».

A Verona, secondo Salvini, «il fatto che Federico Sboarina abbia deciso di non apparentarsi con le liste di Flavio Tosi è uno sbaglio clamoroso. E lo dice uno che Tosi lo ha espulso dalla Lega e che di certo non è uno dei suoi migliori amici – sottolinea -. Non entro nelle dinamiche interne degli altri partiti ma da quello che mi risulta i vertici nazionali di Fratelli d’Italia hanno anche detto al sindaco di ripensarci, ma lui e i suoi hanno tirato dritto rinunciando a un accordo che avrebbe portato in dote il 23%».

Per quanto riguarda la Lombardia, la vicepresidente della regione Letizia Moratti ha annunciato ufficialmente di essere pronta a candidarsi alle elezioni regionali del prossimo anno, e potrebbe trovarsi contro il presidente leghista Fontana: «Letizia Moratti è un assessore di centrodestra di una giunta di centrodestra con un governatore di centrodestra. Non ho mai visto un vicesindaco che corre contro il suo sindaco» commenta. Se Fontana «deciderà di ricandidarsi l’appoggio della Lega andrà al governatore».