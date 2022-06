Aborto, Salvini si sfila: "L'ultima parola spetta alle donne e a nessun altro"

globalist

25 Giugno 2022 - 11.33

Matteo Salvini ha preferito non prendere una netta posizione sulla questione aborto, dopo che la Corte Suprema Usa ha abolito il diritto costituzionale sull’interruzione di gravidanza. “Sono per la difesa della vita dall’inizio alla fine. Quando si parla di aborto l’ultima parola spetta alla donna. Non ad altri”.

“L’emergenza è economica. Spero che il Parlamento non si divida nei prossimi mesi su aborto, sul ddl Zan, sulla droga, sulla legge elettorale. Dobbiamo mettere al centro gli stipendi, il lavoro e le pensioni degli italiani”