Salvini la butta sulla xenofobia: "Nessuna scorciatoia per la cittadinanza agli stranieri"

24 Giugno 2022 - 11.19

Da qui alle elezioni ci sarà il derby reazionario tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Stranieri, migranti, islam e cos’altro ancora ci dobbiamo aspettare?

“La cittadinanza non è un biglietto-premio al luna park. E’ una cosa così importante che va meditata, voluta, maturata e meritata al compimento del diciottesimo anno”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, auspicando che non ci siano “scorciatoie” in Parlamento.

“L’Italia, con la legge di oggi, è fra il paese al mondo che danno più cittadinanza – ha ricordato Salvini a margine di un intervento al Festival del Lavoro di Bologna -. Siccome è qualcosa di importante i ragazzi di diciotto anni saranno liberi di scegliere, come quando prendono la patente e facevano il servizio militare, che cittadinanza avere. Scorciatoie in questo momento mi sembrano assolutamente controproducenti per gli stessi ragazzi che vanno a scuola con i nostri figli e hanno gli stessi diritti che hanno i nostri figli”.