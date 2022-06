Renzi: "Di Maio leader di un polo di centro? Difficile riciclarsi..."

globalist

19 Giugno 2022 - 18.12

Una parte dei riformisti del partito democratico, vedi Andrea Marcucci, vedono il titolare della Farnesina come possibile alleato, Ma il leader di Italia Viva no, anche perché – a occhio – lui con M5s ha qualcosa di personale che va al di là della politica.

«Mah, credo sia difficile riciclarsi su posizioni complicate, ad esempio che pensa Di Maio sul garantismo?». Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi rispondendo alla domanda se Luigi Di Maio potrebbe diventare il nuovo leader di un polo di centro, ospite di `Mezz’ora in più´ su Rai 3.

E ha aggiunto: «È una persona in cerca di autore. Se potessi dirgli una cosa, noi ci aspettiamo le scuse su vicende nostre dal caso Etruria al giustizialismo, ma soprattutto in questa fase la discussione vorremmo che fosse sui temi veri dell’atlantismo e non sul doppio mandato, perché trovo avvilente che loro discutano di questo».