Bersani: "L'intervento rabbioso e aggressivo di Meloni a Vox lo distribuirei per una operazione verità"

globalist

15 Giugno 2022 - 21.41

Preroll

I reazioni amici dei nostalgici delle dittature sono pericolosi: «L’intervento della Meloni a Vox io lo distribuirei pubblicamente perché è un’operazione verità. Perché sia nel tono aggressivo e rabbioso che nei contenuti, loro sono questo: un restyling di `Dio – Patria – Famiglia´. Ma non puoi pensare che gli italiani non reagiscono se gli tocchi nel profondo il senso democratico». Lo ha detto Pierluigi Bersani a Otto e mezzo, su La7.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La ricandidatura

Middle placement Mobile

Ho fatto tanto tempo il parlamentare, non è mica obbligatorio per fare politica. Anzi, forse il contrario! Quando vado in giro per l’Italia molti mi dicono di restare, ma io rispondo che non vado mica nel bosco e che io posso certo spingere il carretto ma tirarlo devono farlo gli altri

Dynamic 1

Non diamo per morto M5s

Cinque stelle «anche nel 2017 presero una botta seria e poi nel 2018 vinsero le Politiche, quindi non diamoli per morti. Io vedo una profonda crisi sociale, una disaffezione crescente ed entrambi i campi politici non hanno ancora un profilo leggibile, soprattutto per chi soffre di piu’ il disagio sociale. Quel disagio sociale che nel 2018 i Cinque stelle riuscirono ad intercettare e che portarono in Parlamento, e che invece oggi rischia di finire a destra».