Meloni in Spagna da Vox in un lugubre discorso reazionario: “No alla lobby Lgbt”

14 Giugno 2022 - 15.05

Giorgia Meloni è stata protagonista in Spagna di uno show sul palco di Vox, in sostegno di Olona in Andalusia . Dal palco del partito di estrema destra spagnolo Vox la Meloni ha tirato fuori tutto il suo repertorio, lo ha fatto dopo essere volata a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal“.

E a Marbella se ne sono udite delle belle, poco da fare, tutte contrappuntate degli “Olè!” della platea ad ogni si o no urlato in spagnolo. Ha detto la Meloni: “Non ci sono mediazioni possibili, o si dice sì o si dice no. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte“. Non è finita ché mancava il mood fideistico: “Sì ai valori universali cristiani, no alla violenza islamista“. Potevano mancare le frontiere? “Sì alle frontiere sicure, no alla immigrazione massiva“. Poi in laison forzosa: “Sì al lavoro per i nostri cittadini, no alla finanza internazionale”. Poi ha concluso: “Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla”. La combo finale è stata “viva la Spagna e viva l’Italia e viva l’Europa dei patrioti“.

