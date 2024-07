Spagna: Vox rompe l'alleanza con il Pp e esce dal governo di 5 regioni

globalist Modifica articolo

11 Luglio 2024 - 21.55

ATF

Fascio-franchisti della peggiore soprattutto adesso, visto che hanno perfino spostato più a destra il partito già di suo di estrema destra.

Prima la scelta in Europa, con il passaggio dai Conservatori ai Patrioti, ora la sfida aperta agli alleati in Spagna del Partito Popolare. Con l’intenzione, preannunciata anche se non ancora ufficializzata, di utilizzare lo scontro sui migranti per rompere le giunte in cui governa insieme al PP in cinque regioni della Spagna.

Quella di Vox, partito che continua a dichiararsi fedele alleato di Giorgia Meloni, è una fase di profonda revisione della strategia politica: dopo alcuni risultati elettorali non esaltanti e la comparsa sulla scena di una neoformazione concorrente a destra, “Se Acabó la Fiesta”, Santiago Abascal e i suoi sono pronti ad adottare una linea più radicale. Il punto di svolta è arrivato sul tema su cui Vox più sta martellando mediaticamente negli ultimi tempi, quello dell’immigrazione. Nello specifico, la discussione riguardava la necessità di stabilire criteri per distribuire tra i territori l’accoglienza di minori migranti. Sull’argomento la formazione di Abascal ha lanciato avvertimenti già da giorni ai popolari, con cui governa in Castiglia-León, Estremadura, Aragona, Comunità Valenciana e Murcia.

«Non accetteremo nessuna redistribuzione – diceva lunedì il leader ultraconservatore – considereremo rotti tutti i governi regionali che non useranno ogni mezzo a disposizione per evitarlo». Ed è su questo punto che si sono consumate le condizioni dello strappo.

Il numero uno del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha infatti annunciato che le regioni guidate dalla sua formazione avrebbero mantenuto l’impegno preso con il governo centrale di contribuire all’accoglienza di circa 400 ragazzi stranieri non accompagnati. «Feijóo ha deciso di rompere i governi regionali», è stata la reazione di Abascal nelle ultime ore, «è una decisione unilaterale che dovrà spiegare ai suoi elettori».

Nel pomeriggio si è riunita la direzione nazionale di Vox per prendere la decisione finale sulle coalizioni regionali. Ma l’agenzia di stampa Efe, citando fonti interne al partito, ha riferito che la linea di Abascal è già definita: rompere l’alleanza in tutte e cinque le comunità autonome e passare all’opposizione. In quanto agli sviluppi successivi, al momento, sono possibili più scenari: potrebbero esserci elezioni anticipate o tentativi di governare in minoranza dei popolari.

Questi ultimi, dal canto loro, si mostrano tranquilli. Secondo indiscrezioni, nelle loro fila c’è chi non disdegnerebbe un distanziamento da certe posizioni di Vox, considerate controproducenti a fini elettorali.