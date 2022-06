Matteo Lepore: "Alle politiche la scelta sarà tra il Pd europeista e Fdi che insegue Trump e ha inseguito Putin"

globalist

14 Giugno 2022 - 19.02

Preroll

Il paese andrà alla destra? Dipende: in Emilia-Romagna, il centro-sinistra e il Pd si confermano come punto di riferimento per le persone; credo che questo risultato dica che la vera formula per vincere le prossime elezioni politiche è tornare tra le persone, essere radicati, coinvolgerle nei progetti».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto a margine di una conferenza stampa il sindaco di Bologna Matteo Lepore, commentando i risultati delle amministrative a Budrio, nel bolognese, e a Riccione, dove si sono affermate le candidate del partito democratico e dei ballottaggi in vista a Parma e Piacenza con il centro-sinistra in vantaggio.

Middle placement Mobile

«Badiali a Budrio e Angelini a Riccione hanno promosso percorsi partecipati, hanno visitato strada per strada. Credo che questa sia la vera formula, la vera coalizione, il vero campo largo, un campo che sappia coinvolgere le persone, poi chi sta in questo campo largo lo decide chi ha voglia di stare accanto al partito democratico contro le destre».

Dynamic 1

«Alle prossime politiche – ha aggiunto Lepore – la scelta sarà fra il Pd e Fratelli d’Italia, fra chi crede nell’Europa, nella democrazia, nel lavoro, nella necessità di un innalzamento del reddito dei lavoratori e delle pensioni più basse e chi invece insegue Trump, ha inseguito Putin e fa finta di non conoscerlo e in Spagna si allea con la destra xenofoba; mentre in Italia abbiamo bisogno di riportare al governo le persone, nel senso delle politiche che servono alle persone». E rispetto alle cause della scarsa partecipazione al voto referendario, Lepore non ha dubbi: «I cittadini non sono andati a votare perché questo referendum non riguardava la vita delle persone e non a caso chi lo ha promosso porta avanti una richiesta di alleanze sulle formule e non sulla vita delle persone e sulle cose che servono alle persone».