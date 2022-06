Salvini nega l'evidenza e 'assolve' il suo idolo Putin: "Non credo a inquinamenti elettorali o fake news"

globalist

12 Giugno 2022 - 12.52

Sulla disinformazione e la propaganda della Russia ci Putin ci sono montagne di documenti e prove.

Dal ruolo di Mosca per favorire la Brexit al referendum fino alle campagne alimentate da Sputink e Russia Today per accreditare a ridosso delle elezioni il pericolo di ‘invasione’ dei migranti che faceva il gioco di chissà chi, tipo l’estrema destra xenofoba. Passando per il Russiagate e il finanziamento diretto o indiretto all’’estrema destra di mezzo mondo.

Ma il Salvini che si vanta di difendere i confini (l’ingerenza straniera in un paese altrui è più pericolosa dei migranti) diventa un agnellino quando si parla di Putin e – ripetiamo – nonostante la mole di documenti.

«No, gli italiani scelgono per gli italiani. Non ho mai creduto a inquinamenti elettorali o fake news». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all’arrivo al seggio elettorale di via Martinetti a Milano.

Interpellato dai cronisti sull’ipotesi che la Russia in questo momento stia cercando di destabilizzare la maggioranza italiana, Salvini ha replicato: «Sicuramente è curioso che la stampa italiana non metta oggi in prima pagina una riga su referendum importanti e parla di potenziali viaggi manco fatti e pagati».

Peccato che Salvini ignori o faccia finta di ignorare che i servizi segreti italiani (e lui sta in maggioranza) hanno monitorato decine e decine di casi di disinformazione e propaganda alimentati dai russi. Ma ha la libertà Salvini di dire mezza parola che non piaccia a Putin?