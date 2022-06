Viaggio a Mosca, l'ambasciata russa ha mentito: Salvini poteva prenotarsi da solo e senza pagare in rubli

globalist

11 Giugno 2022 - 18.33

Hanno mentito. E facendolo, da bravi disinformatori, hanno messo un paletto che distorce tutto. Ossia che Salvini, e il suo seguito per andare alla sedicente missione di pace a Mosca, potesse usare solo la compagnia aere “Aeroflot” e quindi c’è stato bisogno che direttamente l’ambasciata russa dovesse prestare assistenza per l’acquisto del biglietto, che si può pagare solo in rubli. E ancora che ciò si potesse fare solo attraverso un’agenzia di viaggi russa.

Ha scritto la rappresentanza diplomatica di Mosca a Roma: “L’ambasciata russa in Italia rende noto di aver «assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei» per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio. Un’assistenza necessaria per «le sanzioni» che hanno sospeso i collegamenti Roma-Mosca e rendono difficile l’acquisto dei biglietti di Aeroflot dall’Europa”.

E ancora: «L’Ambasciata ha assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un’agenzia di viaggi russa”. Da qui l’acquisto di biglietti del volo Aeroflot Istanbul-Mosca.

Nulla di più falso. Perché a Mosca ci si può arrivare non solo con l’Aeroflot, non solo con una agenzia di viaggio russa e non solo pagando in rubli.

Ad esempio: da Istanbul si può andare benissimo a Mosca prendendo un aereo della Turkish Airlines o della Pegasus Airlines con un costo variabile tra i 600 e i 900 dollari.

Non solo: facendo uno scalo da Istanbul si può andare a Mosca anche con la Pacific Airways, con Egyptair e con la compagnia di bandiera dell’Uzbekistan.



Ma c’è di più: con uno scalo a e una comoda notte a Dubai a Mosca si può andare direttamente da Milano con Emirates al prezzo di circa mille euro. Biglietti acquistabili tranquillamente online.

Senza contare che a Mosca ci si può andare anche tramite la compagnia aerea del Qatar e infine, agenzie di viaggio da noi contattate hanno detto che non ci sarebbe problema ad acquistare un biglietto Istanbul-Mosca.



Quindi? Siamo di fronte all’ennesima bugia o storia raccontata volutamente in maniera distorta. Se Salvini avesse avuto intenzione di mettere in piedi una reale missione di pace e dare una parvenza di terzietà avrebbe potuto comprarsi il biglietto da solo e senza assistenza perché l’unica via per arrivare a Mosca non è solo l’Aeroflot, l’ambasciata russa, i biglietti in rubli e un’agenzia di viaggio russa,

A Razov diciamo con simpatia: raccontatele meglio le bugie la prossima volta. E il fatto che alla fine il costo sia stato a carico della Lega non cambia nulla: se si vuole essere credibili ed essere super partes allora uno provvede da solo per i biglietti senza ‘assistenza’.