Bersani: "La lista dei filo-putiniani? Il Copasir deve prendere meglio le misure"

7 Giugno 2022 - 22.22

Pierluigi Bersani a DiMartedì ha parlato dei rischi di caccia alle streghe riguardo il problema di disinformazione russa.

«La lista dei filoputiniani? Mi pare che l’Italia sia troppo usa a questi meccanismi, trappole, fughe di notizie. Io non lascerei spazio a queste cose. Il Copasir deve prendere meglio le misure. Siamo una democrazia e non siamo in guerra e il concetto di disinformazone è molto labile”.

Ha poi proseguito: “Se si pensasse che c’è una centrale estera che organizza meccanismi di destabilizzazione è cosa a cui ci arriveranno gli 007, non il Copasir. Perché a prendere il tema dalla coda, cioè da un’indagine conoscitiva, poi vengono fuori queste cose qui. Non vorrei che poi finisca in lista anche il sovrintendente della Scala che apre la stagione con Musorgskij”.